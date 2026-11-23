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Noticias del día - Ataques con drones sacuden al Catatumbo y al Cesar: hay muertos y heridos
Nuevos ataques contra la Fuerza Pública en Cúcuta, Tibú y La Jagua de Ibirico agravan la situación de orden público. Además, una tragedia vial en Cajamarca deja cinco muertos y nueve heridos. La jornada también está marcada por polémicas políticas e investigaciones a operadores de telecomunicaciones.