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Noticias del día - Demócratas arrasan en elecciones de EE. UU. y le propinan una dura derrota a Trump
El Partido Demócrata logró un triunfo histórico en las elecciones de medio término en Estados Unidos y tomó el control del Senado y la Cámara de Representantes, en un duro revés para Donald Trump. En Colombia, el Congreso aprobó la Ley de Sometimiento y el Gobierno busca acelerar su reforma fiscal, mientras reactiva la ofensiva militar en Norte de Santander. Además, David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional.