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Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Polémica por obras retiradas del Museo Nacional y tensión en San Andrés
Noticias del día - Polémica por obras retiradas del Museo Nacional y tensión en San Andrés
La polémica por el retiro de obras del Museo Nacional, las medidas anunciadas para reforzar la soberanía en San Andrés y un fin de semana marcado por hechos de violencia hacen parte de esta actualización de noticias. Además, el presupuesto de 2027, las protestas en Francia y la jornada deportiva.