En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
Papa León XIV
Protesta en Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Marchas dejaron disturbios en varias ciudades y 5 capturados
Noticias del dia_bumbox oct 15

Noticias del día - Marchas dejaron disturbios en varias ciudades y 5 capturados

Las movilizaciones del 14 de octubre transcurrieron de forma pacífica en la mayoría del país, pero dejaron disturbios y capturas en ciudades como Ibagué y Medellín. Además, nueve militares resultaron heridos en un ataque con drones atribuido al ELN en Chocó. En esta actualización, también las declaraciones sobre el caso Miguel Uribe, la investigación a El Campín y el clásico paisa que ganó Nacional.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Protestas en Colombia

Medellín

Chocó

Ibagué

Estadio El Campín

Atlético Nacional

Seguir escuchando:

Bumbox

Noticias del día - Crimen de Miguel Uribe e inflación: las noticias de Colombia

Bumbox

Noticias del día - Nobel de Física, crisis fiscal y Ley de sometimiento

Bumbox

Noticias del día - EE. UU. revoca visas a Martha Peralta y Euclides Torres

Bumbox

Noticias del día - Gobierno anuncia conversaciones con el FMI en medio de crisis fiscal

Bumbox

Noticias del día - Santa Marta empieza a recuperarse tras jornadas de violencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad