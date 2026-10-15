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Noticias del día - Marchas dejaron disturbios en varias ciudades y 5 capturados
Las movilizaciones del 14 de octubre transcurrieron de forma pacífica en la mayoría del país, pero dejaron disturbios y capturas en ciudades como Ibagué y Medellín. Además, nueve militares resultaron heridos en un ataque con drones atribuido al ELN en Chocó. En esta actualización, también las declaraciones sobre el caso Miguel Uribe, la investigación a El Campín y el clásico paisa que ganó Nacional.