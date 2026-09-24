En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Fenómeno de El Niño
Reunión Xi Jinping Trump
Tiroteo El Dorado
Discurso Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Santa Marta empieza a recuperarse tras jornadas de violencia
Noticias del dia_bumbox Septiembre 24
Noticias del dia_bumbox Septiembre 24

Noticias del día - Santa Marta empieza a recuperarse tras jornadas de violencia

El Rodadero retoma su actividad turística, mientras el comercio y el transporte en Santa Marta y la Región Caribe aún enfrentan millonarias pérdidas. Además, un ataque con drones en Cauca puso en riesgo a estudiantes y una actividad escolar en Norte de Santander genera controversia.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Santa Marta

violencia

Fuerzas Militares

Cauca

Norte de Santander

Seguir escuchando:

Bumbox

Noticias del día - Abatido alias ‘El Cholo’, segundo al mando de las ACSN

Bumbox

Noticias del día - Incendio en Villa de Leyva: declaran calamidad pública por emergencia forestal

Bumbox

Noticias del día - Capturan al presunto responsable del crimen de niña de 9 años en Bogotá

Bumbox

Noticias del día - Ataque en La Guajira deja 12 militares heridos y crece la tensión política por las elecciones

Bumbox

Noticias del día - Consejo de Estado revive órdenes de captura contra cabecillas del Valle de Aburrá

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad