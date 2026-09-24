Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Santa Marta empieza a recuperarse tras jornadas de violencia
Noticias del día - Santa Marta empieza a recuperarse tras jornadas de violencia
El Rodadero retoma su actividad turística, mientras el comercio y el transporte en Santa Marta y la Región Caribe aún enfrentan millonarias pérdidas. Además, un ataque con drones en Cauca puso en riesgo a estudiantes y una actividad escolar en Norte de Santander genera controversia.