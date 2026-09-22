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Noticias del dia_bumbox septiembre 22 - 26
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Noticias del día - Abatido alias ‘El Cholo’, segundo al mando de las ACSN

La Policía abatió a alias ‘El Cholo’, señalado segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El operativo generó bloqueos y quema de vehículos en la Troncal del Caribe. Además, continúan las operaciones contra las disidencias de ‘Calarcá’ y la tensión por los incendios, racionamientos de agua y el Presupuesto 2027.

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