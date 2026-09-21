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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Incendio en Villa de Leyva: declaran calamidad pública por emergencia forestal
Noticias del dia_bumbox 21 septiembre
Noticias del dia_bumbox 21 septiembre

Noticias del día - Incendio en Villa de Leyva: declaran calamidad pública por emergencia forestal

Las autoridades declararon la calamidad pública en Villa de Leyva por el incendio forestal que ha afectado cerca de 280 hectáreas. La emergencia está controlada en un 50 % y más de 400 personas, entre organismos de socorro y comunidad, trabajan para contener las llamas.

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