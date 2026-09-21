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Noticias del día - Incendio en Villa de Leyva: declaran calamidad pública por emergencia forestal
Las autoridades declararon la calamidad pública en Villa de Leyva por el incendio forestal que ha afectado cerca de 280 hectáreas. La emergencia está controlada en un 50 % y más de 400 personas, entre organismos de socorro y comunidad, trabajan para contener las llamas.