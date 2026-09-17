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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Capturan al presunto responsable del crimen de niña de 9 años en Bogotá
Noticias del dia_bumbox 17 sep
Noticias del dia_bumbox 17 sep

Noticias del día - Capturan al presunto responsable del crimen de niña de 9 años en Bogotá

Capturan en Fontibón al presunto responsable de la desaparición y muerte de una niña de nueve años hallada en una alcantarilla en Ciudad Bolívar. Además, recuperaron los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta accidentada en Risaralda.

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