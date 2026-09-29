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Noticias del día - EE. UU. revoca visas a Martha Peralta y Euclides Torres
Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta, el empresario Euclides Torres y sus familiares. La jornada también estuvo marcada por la solicitud de Colombia al FMI para evaluar la situación económica y fiscal del país, la reforma tributaria aprobada en Bogotá, avances en justicia transicional, la condena por el feminicidio de Luz Mery Tristán, una nueva herramienta de seguridad de Nvidia para agentes de IA y la preparación de la Selección Colombia para enfrentar a Paraguay.