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Noticias del día - Gobierno anuncia conversaciones con el FMI en medio de crisis fiscal
El presidente Abelardo de la Espriella anunció conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ante la situación fiscal del país. La jornada también estuvo marcada por hechos de seguridad en Huila y Cauca, capturas relacionadas con alias Fito, avances de la Fiscalía y expectativa por el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela. En deportes, Colombia empató 1-1 con México en su primer partido de preparación.