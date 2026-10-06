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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Nobel de Física, crisis fiscal y Ley de sometimiento
Noticias del dia_bumbox Octubre 06

Noticias del día - Nobel de Física, crisis fiscal y Ley de sometimiento

El Nobel de Física 2026, la salida de Bruce Mac Master de la ANDI, las opciones de Colombia ante el FMI y la nueva Ley de sometimiento están entre las noticias principales. Además, granizadas en Bogotá y Santander, polémica por declaraciones de Timochenko y el partido de Colombia ante Perú.

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