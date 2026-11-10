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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Bombardeo en el Catatumbo deja cuatro abatidos y seis capturados
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Noticias del día - Bombardeo en el Catatumbo deja cuatro abatidos y seis capturados

Una operación militar contra las disidencias de las Farc en Tibú dejó cuatro integrantes abatidos, seis capturados y la incautación de armas y granadas. Además, Colombia enfrenta alertas por la crisis humanitaria en el Chocó y las advertencias fiscales sobre el presupuesto de 2027.

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