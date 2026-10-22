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Noticias del día - Crisis por el Presupuesto 2027 sacude al Gobierno: sale Rodrigo Lara
La caída del Presupuesto General de la Nación 2027 por un error de trámite provocó la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior. Además, avanzó la Ley de Sometimiento a la Justicia, hubo nuevas denuncias contra exfuncionarios del gobierno Petro, fueron evacuados 13 soldados tras el accidente de un helicóptero en Cauca y cuatro bebés idénticos nacieron en Medellín.