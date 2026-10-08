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Noticias del día - Crimen de Miguel Uribe e inflación: las noticias de Colombia
La poeta canadiense Ann Carson recibe el Nobel de Literatura. En Colombia, el Gobierno promete esclarecer el asesinato de Miguel Uribe Turbay, mientras avanzan investigaciones por varios crímenes, la inflación llega al 6,29 % y aumentan las tensiones de seguridad en distintas regiones. Además, las principales noticias internacionales y deportivas.