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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Escalada de violencia: ataques del ELN dejan militares muertos y heridos
Noticias del dia_bumbox Nov 09_26

Noticias del día - Escalada de violencia: ataques del ELN dejan militares muertos y heridos

Un atentado con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados muertos y 47 heridos. A esto se suman ataques contra peajes en el Cauca, explosivos en Antioquia y alertas por amenazas contra medios de comunicación. Además, las denuncias contra Gustavo Petro, la visita del papa León XIV a Argentina y la actualidad de la Selección Colombia.

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