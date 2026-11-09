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Noticias del día - Escalada de violencia: ataques del ELN dejan militares muertos y heridos
Un atentado con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados muertos y 47 heridos. A esto se suman ataques contra peajes en el Cauca, explosivos en Antioquia y alertas por amenazas contra medios de comunicación. Además, las denuncias contra Gustavo Petro, la visita del papa León XIV a Argentina y la actualidad de la Selección Colombia.