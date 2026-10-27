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Noticias del día - Ofrecen $100 millones por responsables del asesinato de Miguel Castellanos
Las autoridades activaron un plan candado en Cúcuta tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía. También se reportan seis muertos en un presunto caso de extorsión en Huila, la llegada de militares estadounidenses para ejercicios conjuntos y novedades en Venezuela.