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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Ofrecen $100 millones por responsables del asesinato de Miguel Castellanos
Noticias del dia_bumbox oct 27

Noticias del día - Ofrecen $100 millones por responsables del asesinato de Miguel Castellanos

Las autoridades activaron un plan candado en Cúcuta tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía. También se reportan seis muertos en un presunto caso de extorsión en Huila, la llegada de militares estadounidenses para ejercicios conjuntos y novedades en Venezuela.

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