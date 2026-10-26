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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Lula hace historia, María Corina regresa
Noticias del dia_bumbox Oct 26
Noticias del dia_bumbox Oct 26

Noticias del día - Lula hace historia, María Corina regresa

Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flavio Bolsonaro y hará historia con un cuarto mandato en Brasil. Además, María Corina Machado regresó a Venezuela, el Gobierno anunció una Ley de Rescate Fiscal y nuevos resultados contra el ELN, mientras Atlético Nacional se quedó con el clásico paisa.

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