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Noticias del día - Lula hace historia, María Corina regresa
Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flavio Bolsonaro y hará historia con un cuarto mandato en Brasil. Además, María Corina Machado regresó a Venezuela, el Gobierno anunció una Ley de Rescate Fiscal y nuevos resultados contra el ELN, mientras Atlético Nacional se quedó con el clásico paisa.