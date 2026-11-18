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Noticias del día - Reforma fiscal, salario mínimo y economía: las claves del debate en Colombia
El Gobierno y el Congreso negocian la Ley de Ajuste Fiscal, mientras crece la expectativa por el aumento del salario mínimo para 2027. Además, Colombia registró un crecimiento económico de apenas 0,5 % en el tercer trimestre y Nestlé anunció el cierre definitivo de la fábrica de La Rosa en Risaralda. Estas y otras noticias de la jornada.