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Noticias del día - Atentados en Huila y Meta, alias Primo Gay a prisión y polémica por la DNI
Nuevos ataques con explosivos y drones en Huila y Meta ponen en alerta a las autoridades. Además, un juez envió a prisión a alias Primo Gay, se conocen detalles de una polémica solicitud de la DNI sobre el censo electoral y el Gobierno descartó cobrar IVA a la canasta familiar.