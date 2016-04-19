Blu Radio La Jagua
La Jagua
-
Formulan cargos contra alcalde del Cesar por presuntamente no garantizar transporte escolar
El investigado por la Procuraduría es Leonardo Hernández, alcalde del municipio La Jagua de Ibirico.
-
Procuraduría investiga a dos exalcaldes en el Cesar por presuntas irregularidades en obras
El Ministerio Público precisó que los exmandatarios habrían financiado obras de pavimentación con recursos del Sistema General de Regalías.
-
Denuncia: ¿Llegó el ‘fracking’ a Colombia’?
¿La reciente expedición por parte de la ANLA de una licencia a Drummond para la explotación de gas metano de carbón en dos municipios del Cesar podría considerarse el aterrizaje en el país del controvertido método de explotación de hidrocarburos llamado ‘fracking’? El Servicio Informativo de Blu Radio investigó esta denuncia y escuchó a varias voces involucradas.