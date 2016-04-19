En vivo
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

  El Senado elegirá el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría
    Procuraduría, referencia.
    Foto: Google Maps
    Caribe

    Formulan cargos contra alcalde del Cesar por presuntamente no garantizar transporte escolar

    El investigado por la Procuraduría es Leonardo Hernández, alcalde del municipio La Jagua de Ibirico.

  • Pavimentación César.jpg
    Foto de referencia en ejecución de obras en el César.
    Cortesía.
    Caribe

    Procuraduría investiga a dos exalcaldes en el Cesar por presuntas irregularidades en obras

    El Ministerio Público precisó que los exmandatarios habrían financiado obras de pavimentación con recursos del Sistema General de Regalías.

  • tmp_1599671455372.jpg
    Nación

    Denuncia: ¿Llegó el 'fracking' a Colombia'?

    ¿La reciente expedición por parte de la ANLA de una licencia a Drummond para la explotación de gas metano de carbón en dos municipios del Cesar podría considerarse el aterrizaje en el país del controvertido método de explotación de hidrocarburos llamado 'fracking'? El Servicio Informativo de Blu Radio investigó esta denuncia y escuchó a varias voces involucradas.

