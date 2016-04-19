¿La reciente expedición por parte de la ANLA de una licencia a Drummond para la explotación de gas metano de carbón en dos municipios del Cesar podría considerarse el aterrizaje en el país del controvertido método de explotación de hidrocarburos llamado ‘fracking’? El Servicio Informativo de Blu Radio investigó esta denuncia y escuchó a varias voces involucradas.