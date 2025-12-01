Formulan cargos contra alcalde del Cesar por presuntamente no garantizar transporte escolar

Por su presunta omisión al deber que tenía de garantizar el alistamiento y puesta en marcha del transporte escolar para los menores de edad, la Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, Leonardo Fabio Hernández Cataño.

El ente control informó que con la medida busca esclarecer si el alcalde municipal “presuntamente desatendió su deber legal al no ejercer las acciones pertinentes y oportunas para que los niños, niñas y adolescentes de la región se movilizaran de manera segura en los centros educativos, en especial a los habitantes de las áreas rurales apartadas”.

“Asimismo, la Procuraduría Provincial de Valledupar busca confirmar si el servidor público vulneró los principios que rigen la función pública de la transparencia, la eficacia y la eficiencia”, manifestó el ente.

Cabe resaltar que, de manera provisional, el Ministerio Público calificó la conducta del mandatario como una “falta grave, a título de dolo”.