En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Formulan cargos contra alcalde del Cesar por presuntamente no garantizar transporte escolar

Formulan cargos contra alcalde del Cesar por presuntamente no garantizar transporte escolar

El investigado por la Procuraduría es Leonardo Hernández, alcalde del municipio La Jagua de Ibirico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad