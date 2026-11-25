Un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores terminó en una toma de rehenes de más de 16 horas en un almacén Éxito en Cartagena, que llegó a su fin en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026, con el rescate de los últimos secuestrados y la muerte de uno de los delincuentes.

En horas de la mañana se confirmó que la persona abatida por las autoridades sería uno de los integrantes de la banda delincuencial, aunque inicialmente no se había establecido su identidad.

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Más tarde, una mujer identificada como Indira Lambis habló con Blu Radio y manifestó su preocupación porque su esposo, Haider Muñetón Zapata, de 51 años, no aparecía. Según contó, era habitual que él acudiera a ese almacén a comprar víveres para el hogar.

Lo que nadie esperaba era que Haider fuera presuntamente el hombre abatido por las autoridades durante la liberación de los rehenes y que, además, fuera uno de los integrantes de la banda delincuencial.



"La verdad es que ya estoy preocupada porque ya sé que muchas personas se han encontrado con sus familiares. Pero yo todavía no sé nada", comentó Lambis en Blu Radio, antes de que se confirmara la muerte de Muñetón.

¿Quiénes son los hombres capturados por el secuestro en el Éxito?

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Tras la liberación de los rehenes y la captura de los delincuentes, el presidente Abelardo De La Espriella publicó un video en el que mostró los minutos previos a la operación de liberación y dejó ver el intento de negociación con los delincuentes para que se entregaran y liberaran a los secuestrados.

Ante la negativa, la operación entró en marcha y dejó como resultado no solo la liberación de los rehenes, sino también la muerte de Haider Muñetón Zapata y de otros dos hombres, cuyos rostros aparecen en el video publicado por el mandatario.

Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO.



En una impecable operación conjunta, comandos del COPES, del Comando Conjunto de… pic.twitter.com/RIgYayJukK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

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Los hombres fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, estudiante universitario, y Jhon Alberto Mejía Blandón, de 44 años, quien se desempeñaría como mecánico. Ambos son oriundos de Medellín, Antioquia, y estarían entre los señalados de participar en la toma de rehenes en el almacén.

Adicionalmente, las autoridades habrían capturado a otros dos hombres, de quienes no se conoce la identidad. Estos deberán enfrentar acusaciones por los delitos de secuestro y extorsión agravados, conductas por las que no tendrían acceso a beneficios ni rebajas de pena debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas.

Este fue el momento del careo del presidente Abelardo De La Espriella a los dos secuestradores capturados en Cartagena por la toma de rehenes. #VocesySonidos pic.twitter.com/EEcJ3PZToY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

El mensaje de De La Espriella a los secuestradores

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El mandatario envió un mensaje previo a la captura con la intención de que los secuestradores desistieran de sus acciones y liberaran a los rehenes sin necesidad de utilizar la fuerza. Sin embargo, ante el rechazo de los delincuentes, ordenó actuar con contundencia.

"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", afirmó el presidente, quien calificó el procedimiento como una operación exitosa.

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Asimismo, confirmó que uno de los integrantes de la banda delincuencial fue abatido durante la intervención y advirtió que los responsables enfrentarían penas de entre 40 y 50 años de prisión. "Vamos a caerles con mano de hierro", concluyó.