Más de 17 horas duró el secuestro de un grupo de personas en Cartagena, luego de que presuntos delincuentes intentaran asaltar un camión de valores y terminaran refugiados en un Éxito, desde donde realizaron exigencias económicas y logísticas para poder escapar.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos son materia de investigación y los responsables serán presentados ante jueces de control de garantías por los delitos de secuestro extorsivo y lesiones personales.

Publicidad

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola de corto alcance, explosivos simulados y una escopeta traumática. La Fiscalía indicó que algunos de los elementos recuperados serían armas que, por sus características, no implicarían directamente letalidad.

Sin embargo, las autoridades están a la espera de un informe completo de balística que permitirá establecer con mayor precisión las características de las armas y demás elementos incautados durante el operativo.



La evaluación técnica será determinante para establecer qué tipo de armas fueron recuperadas, sus características y las condiciones en las que fueron encontradas durante la intervención de las autoridades.

El proceso judicial continuará con la legalización de las capturas y las audiencias correspondientes, mientras los investigadores avanzan en la recopilación de elementos para establecer las circunstancias del intento de asalto y del posterior secuestro.