El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó este miércoles que Haider Muñetón Zapata, señalado como presunto responsable de la toma de rehenes en el almacén Éxito y único abatido durante el operativo de rescate, no registraba antecedentes judiciales. En contraste, el mandatario local detalló que los otros dos capturados por este caso sí cuentan con anotaciones penales.

Pese a la ausencia de historial delictivo de Muñetón Zapata, el alcalde sostuvo que las autoridades tienen plena certeza de su participación en el secuestro derivado del intento de hurto a un vehículo transportador de valores. Según explicó Turbay, durante la incursión de la Fuerza Pública se registró un intercambio de disparos que terminó con la muerte de este hombre y dejó a un oficial herido en un brazo.

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"No hay duda de su participación en el hecho y lamentamos que haya sido la única persona que perdió la vida, pero en el escenario de lo que ocurrió estuvo involucrado", afirmó el mandatario distrital, quien además solicitó a la Fiscalía avanzar en la investigación para esclarecer la planeación y organización detrás del asalto.

¿Qué antecedentes tienen los demás capturados tras la toma en el Éxito?

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Turbay, la situación judicial de los implicados en el operativo presenta diferencias frente al historial del hombre fallecido:



Haider Muñetón Zapata (abatido): no registraba antecedentes judiciales previos al hecho.

no registraba antecedentes judiciales previos al hecho. Otros dos capturados: cuentan con anotaciones vigentes por los delitos de tráfico de armas, violencia intrafamiliar y hurto calificado.

Sobre el desarrollo táctico de la intervención que puso fin a más de 16 horas de tensión en la madrugada del miércoles, el alcalde defendió la actuación de los uniformados ante el nivel de preparación que exhibían los captores. "No soy experto en armas, pero lo que vimos en los videos fueron personas preparadas para cualquier cosa. Más allá de cómo estaban ellos y lo que estaban portando, la respuesta estuvo absolutamente equilibrada ante la amenaza", señaló.



¿Por qué la esposa de Haider Muñetón lo buscaba como una de las víctimas?

La identificación de Muñetón Zapata generó sorpresa porque, horas antes de que se revelara su nombre como el abatido del operativo, su esposa, Indira Lambis, lo buscaba en la estación de Policía del barrio Manga creyendo que hacía parte del grupo de rehenes rescatados.



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En diálogo con Mañanas Blu, la mujer había relatado que llevaban 11 años de casados, vivían cerca del supermercado y que su esposo, de 51 años y oriundo de Medellín, le escribió por WhatsApp a las 8:12 a. m. del martes para avisarle que entraría al Éxito a comprar buñuelos antes de recogerla para llevarla a su oficina. Tras el inicio de la emergencia, su teléfono apareció apagado y su vehículo quedó estacionado a dos cuadras del establecimiento.

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De forma paralela, el testimonio de uno de los rehenes liberados en Mañanas Blu aportó detalles sobre lo ocurrido dentro del almacén durante las horas de cautiverio. Según el relato, los captores consumieron alcohol de manera continua y uno de los líderes, descrito con acento paisa, se tornó agresivo y agredió físicamente tanto a los retenidos como a sus propios compañeros, antes de que los implicados se cambiaran sus uniformes negros por ropa civil minutos antes del ingreso de la fuerza pública.