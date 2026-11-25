En medio de una entrevista a Noticias Caracol, el alcalde de Cartagena, Dumek José Turbay Paz, confirmó la identidad de los capturados responsables del secuestro de aproximadamente 84 personas de la cadena de supermercados Éxito, ubicado en el Centro Comercial Paseo de La Castellana de la ciudad de Cartagena.

“Son del interior del país o los dos capturados son del departamento de Antioquia”, afirmó Turbay.

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Por su parte, el origen de Jailer Humberto Zapata, hombre abatido en medio de la operación por parte de las fuerzas públicas y perteneciente al grupo de secuestradores, fue reconocido por Indira Lambis; su esposa, en medio de una entrevista a Bluradio afirmó que Zapata era oriundo de la ciudad de Medellín.

#Colombia | El alcalde de Cartagena Dumek Turbay reveló detalles del rescate de 74 personas que habían sido retenidas en el almacén Éxito en el sector de La Castellana. Además, entregó detalles de los detenidos y del hombre que murió en medio del operativo.



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En paralelo, versiones entregadas por parte de las personas que se encontraban retenidas reconocieron la identidad del líder de la banda; dicha descripción concordaría con las características de Jailer Humberto Zapata.



“Lo identificaban con la persona de casco, con la bandera de Colombia y con el celular en el casco que finalmente tenía; entonces, le hemos pedido a la fiscalía, a la policía, tomar las declaraciones”, manifestó el alcalde de Cartagena.

Las declaraciones se encuentran bajo el poder de las autoridades, para poder ser revisadas a profundidad, mientras que aún continúa en la búsqueda de otra persona que estaría presuntamente implicada como asaltante de esta situación.