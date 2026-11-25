Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 25 de noviembre de 2026:



Héctor Puello, panadero del Éxito de Cartagena y uno de los rehenes rescatados, relató los momentos de angustia que vivió durante el secuestro y aseguró que algunos de los delincuentes consumieron licor y escucharon música mientras mantenían retenidos a trabajadores y clientes . Contó que uno de los captores alternaba momentos de tranquilidad con comportamientos agresivos, llegó a golpear a varios de los secuestrados y generó temor entre quienes permanecían dentro del establecimiento.

. Contó que uno de los captores alternaba momentos de tranquilidad con comportamientos agresivos, llegó a golpear a varios de los secuestrados y generó temor entre quienes permanecían dentro del establecimiento. Indira Lambis, esposa de Haider Muñetón Zapata, relató que buscaba desesperadamente a su esposo, con quien había perdido comunicación desde la mañana del martes, cuando, según ella, ingresó al Éxito de Cartagena para comprar buñuelos . La mujer pidió a las autoridades información sobre su paradero, pues creía que había sido uno de los rehenes. Horas después, se conoció que Muñetón era el hombre abatido durante el operativo de rescate y señalado como presunto líder de la banda responsable del secuestro.

. La mujer pidió a las autoridades información sobre su paradero, pues creía que había sido uno de los rehenes. Horas después, se conoció que Muñetón era el hombre abatido durante el operativo de rescate y señalado como presunto líder de la banda responsable del secuestro. Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, informó que 13 de las 24 personas heridas en el atentado de Villavicencio ya fueron dadas de alta, mientras 11 permanecen hospitalizadas . Estimó que la recuperación del edificio de la Gobernación costaría más de 10.000 millones de pesos y explicó que el Gobierno nacional ofreció 15.000 millones para apoyar la reconstrucción de los establecimientos comerciales afectados, mientras avanzan los censos y la evaluación de los daños.

. Estimó que la recuperación del edificio de la Gobernación costaría más de 10.000 millones de pesos y explicó que el Gobierno nacional ofreció 15.000 millones para apoyar la reconstrucción de los establecimientos comerciales afectados, mientras avanzan los censos y la evaluación de los daños. Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio, cuestionó las fallas de inteligencia y los controles de seguridad previos al atentado contra la Gobernación del Meta, al señalar que en un consejo extraordinario de seguridad realizado días antes no se había reportado ninguna amenaza concreta . También reveló que una fotografía presuntamente relacionada con el atentado había llegado a las autoridades antes de la explosión, aunque no contenía información suficiente para determinar dónde ocurriría, y señaló que cerca de 500 propietarios resultaron afectados.

. También reveló que una fotografía presuntamente relacionada con el atentado había llegado a las autoridades antes de la explosión, aunque no contenía información suficiente para determinar dónde ocurriría, y señaló que cerca de 500 propietarios resultaron afectados. Jhon Maya, gerente de EPM, explicó que desde el próximo 1 de diciembre la empresa asumirá la operación del alumbrado público de Bogotá, en alianza con ETB, con un programa que contempla reemplazar cerca de 103.000 luminarias antiguas por tecnología LED e instalar otras 17.000 en sectores con deficiencias de iluminación . Además, anunció la implementación de 10.000 puntos de telegestión y el aprovechamiento de la infraestructura para incorporar tecnologías como cámaras de seguridad y sensores ambientales.

. Además, anunció la implementación de 10.000 puntos de telegestión y el aprovechamiento de la infraestructura para incorporar tecnologías como cámaras de seguridad y sensores ambientales. Juan Diego Caro, cofundador del Ministerio Rastafari de Jehová, explicó las prácticas religiosas de esta congregación tras el reconocimiento de la Corte Constitucional al uso ritual del cannabis . Señaló que consideran la marihuana una planta sagrada que les permite establecer una conexión espiritual con Dios y aclaró que su consumo no es obligatorio para los integrantes, pues sus encuentros también incluyen oración, meditación, estudios bíblicos y actividades sociales y ambientales.

. Señaló que consideran la marihuana una planta sagrada que les permite establecer una conexión espiritual con Dios y aclaró que su consumo no es obligatorio para los integrantes, pues sus encuentros también incluyen oración, meditación, estudios bíblicos y actividades sociales y ambientales. Paula Garda, jefa del equipo de Perú y Colombia de la OCDE, explicó que la recomendación de aumentar la edad de pensión responde al acelerado envejecimiento de la población colombiana y a las proyecciones según las cuales la población en edad de trabajar dejaría de crecer hacia 2040 . Señaló que Colombia tiene la edad legal de jubilación más baja entre los países de la OCDE y América Latina, recomendó implementar cualquier aumento de manera gradual y aclaró que estas recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento.

. Señaló que Colombia tiene la edad legal de jubilación más baja entre los países de la OCDE y América Latina, recomendó implementar cualquier aumento de manera gradual y aclaró que estas recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento. Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, reveló que en 2018, después de la firma del acuerdo de paz, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la colaboración de la Fiscalía colombiana en una operación encubierta relacionada con aproximadamente 500 millones de dólares que, según aseguró, pertenecían a las FARC. Explicó que la operación nunca se concretó y cuestionó el cumplimiento de los compromisos de reparación económica a las víctimas por parte de la antigua guerrilla.

que, según aseguró, pertenecían a las FARC. Explicó que la operación nunca se concretó y cuestionó el cumplimiento de los compromisos de reparación económica a las víctimas por parte de la antigua guerrilla. Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, planteó que la Ley de Rescate Fiscal debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de financiación del Estado y las condiciones que permitan impulsar el crecimiento económico del país. Frente a la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2027, evitó anticipar una cifra y señaló que la negociación debe tener en cuenta factores como la inflación, la productividad y la protección del empleo.

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