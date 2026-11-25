El Tribunal Superior de Valledupar ordenó “habilitar de manera excepcional y transitoria, la modalidad de trabajo en casa para los jueces y juezas de los despachos judiciales con sede en los municipios de La Jagua de Ibirico, Curumaní, Agustín Codazzi y Becerril, en Cesar, por razones extraordinarias de seguridad y orden público”.

La medida, impartida este martes, se extenderá hasta el próximo jueves, 26 de noviembre “e, inclusive, mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a la medida”, como los recientes ataques terroristas cometidos contra las fuerzas armadas.

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“Los jueces y juezas comprendidos en la presente resolución, en su condición de nominadores de los respectivos despachos judiciales, deberán adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas administrativas que consideren respecto de los empleados a su cargo, atendiendo las circunstancias de seguridad existentes y garantizando, en todo caso, la continuidad del servicio público de administración de justicia”, se lee en la decisión.

Vale decir que en La Jagua de Ibirico, donde se produjo el ataque con explosivos contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2, el alcalde Leonardo Hernández expidió una medida administrativa que obliga a solicitar un permiso ante la Secretaría de Gobierno municipal para operar cualquier dron o aeronave no tripulada en la población. Explica que el decreto tendrá vigencia por los próximos seis meses.



Hernández indicó que solicitó a la Policía y a las autoridades militares aplicar sanciones y medidas correctivas a quienes sean sorprendidos incumpliendo la restricción.

De manera simultánea, las autoridades siguen en tiempo real el estado de salud de los soldados afectados. Actualmente, 10 uniformados se mantienen bajo observación médica en centros asistenciales. Tres de ellos con pronósticos reservados en una UCI y los otros 7 a la espera de cirugías por ortopedia o plástica.

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El alcalde también señaló que se evalúa el estado de la infraestructura del batallón, deteriorada por la explosión, y que están brindando acompañamiento psicosocial al resto de soldados.