Una de las situaciones más desconcertantes que vivieron los trabajadores y visitantes retenidos durante la toma del complejo comercial del Éxito, en Cartagena, fue la oferta de dinero que hicieron los secuestradores para mantenerlos tranquilos. Según el testimonio de Manuel Díaz, uno de los rehenes liberados durante el operativo de la Fuerza Pública, los delincuentes prometieron entregarles dinero y pertenencias una vez concretaran una transferencia.

En entrevista con Meridiano Blu, de Blu Radio, el trabajador contó detalles de las horas de angustia que vivió junto a las demás personas retenidas. También relató cómo los captores alternaban las amenazas y agresiones físicas con ofrecimientos económicos y promesas de que todos saldrían con vida.

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"Nos prometieron que nos íbamos a llevar dinero y cosas de allí. Decían que, apenas hicieran la transferencia que estaban esperando, inmediatamente nos iban a soltar. Aseguraban que nadie iba a morir y que todos íbamos a salir con vida", contó Díaz.

Secuestradores ofrecieron dinero a los rehenes en Cartagena

El trabajador explicó que los delincuentes llegaron al complejo comercial alrededor de las 8:20 de la mañana. Inicialmente, la evacuación de los locales parecía un simulacro, pero la presencia de hombres armados y el sometimiento del personal de seguridad dejaron en evidencia la gravedad de la situación.

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"Cuando todos salimos, observamos que había muchos rayos láser en el piso y que tenían sometido al vigilante. Enseguida nos dirigieron hacia una bodega. Ahí nos dimos cuenta de que se trataba de un secuestro", recordó.

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Una vez controlado el lugar, los captores separaron a hombres y mujeres. Algunos permanecieron en la cafetería del Éxito, mientras que otros fueron llevados a una bodega, donde los amarraron con zunchos y los obligaron a permanecer en el suelo con la cabeza hacia abajo.

Díaz aseguró que durante las primeras cuatro horas fue víctima de agresiones físicas y amenazas. Recibió golpes en la cabeza y patadas mientras permanecía en el piso, además de intimidaciones contra quienes intentaran moverse.

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"También ejercían presión psicológica, diciendo que al que se moviera lo mataban o utilizando expresiones como 'se lo lleva el camión de la basura'", relató el trabajador, quien describió el cautiverio como una experiencia de tortura.

Rehenes fueron sometidos a golpes y amenazas durante la toma

Las agresiones, según el testimonio de Manuel Díaz, continuaron durante la jornada. Entre las 6:00 y las 7:00 de la noche, uno de los secuestradores se acercó nuevamente a varios retenidos y utilizó un arma para golpearlos. En su caso, recibió un impacto en el rostro con la empuñadura de un revólver.

El trabajador también contó que, después de aproximadamente cuatro horas, uno de los hombres que parecía tener mayor autoridad entre los delincuentes intervino para pedir que dejaran de maltratar a los rehenes. Les dijo que eran seres humanos y que estaban trabajando para ganarse la vida.

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Posteriormente, los secuestradores les quitaron las amarras y les suministraron comida y bebidas. Sin embargo, el ambiente dentro de la bodega continuó siendo intimidante, pues los delincuentes mantenían el control de las víctimas.

Entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, según Díaz, los captores comenzaron a consumir cerveza, llevaron botellas y pusieron música. Incluso, les dijeron a los trabajadores que debían salir ebrios, aunque el miedo y la presión psicológica impedían que quisieran consumir licor.

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El testigo agregó que tres empleados del Grupo Éxito eran enviados por los secuestradores a traer diferentes elementos. También señaló que los delincuentes insistían en que su objetivo no eran los trabajadores, sino algo de mayor alcance relacionado con el Grupo Éxito, la OIA o la Presidencia.

Así vivieron los rehenes el operativo de rescate en Cartagena

La situación cambió cuando los delincuentes advirtieron la presencia de la Policía y el Ejército. De acuerdo con el relato del trabajador, los captores se quitaron los uniformes que llevaban puestos y se cambiaron de ropa, aparentemente ante la posibilidad de una intervención de las autoridades.

Díaz describió los momentos de mayor tensión durante el operativo de rescate. Aseguró que escuchó disparos y aproximadamente tres detonaciones de artefactos explosivos, mientras los rehenes recibían instrucciones de permanecer en el suelo.

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"En ese momento vivimos algo bastante tenebroso. Se escucharon aproximadamente tres explosiones, además de personas disparando", relató sobre la intervención de la Fuerza Pública que permitió recuperar la libertad de las personas retenidas.

El trabajador reconoció que la llegada de las autoridades le produjo cierto alivio después de las horas de incertidumbre. No obstante, aseguró que la experiencia dejó consecuencias emocionales y que todavía se encuentra afectado psicológicamente.

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Rehén liberado en el Éxito de Cartagena pidió justicia

Al hacer un balance de lo ocurrido, Manuel Díaz calificó el secuestro como una experiencia cruel. Aunque pudo reencontrarse con su familia y salió sin mayores afectaciones físicas, reconoció que las consecuencias psicológicas todavía están presentes.

"Gracias a Dios vuelvo a estar con mi familia, salí libre y, en términos generales, estoy en buen estado de salud. Sin embargo, psicológicamente sí estoy un poco afectado", manifestó en Meridiano Blu, de Blu Radio.

Finalmente, pidió que los responsables respondan ante la justicia por el secuestro, las amenazas y las agresiones contra las personas que permanecieron retenidas en el complejo comercial de Cartagena.

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"Si tiene que haber justicia, que la haya. Es una experiencia que no le recomiendo a nadie", concluyó el trabajador, quien recuperó su libertad durante la operación de rescate de la Fuerza Pública.