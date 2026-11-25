El juicio oral contra Nicolás Petro Burgos iniciará de forma presencial en enero de 2027. Además del celular de Daysuris Vásquez, fueron habilitados como pruebas varios testimonios solicitados por la Fiscalía, entre ellos los del ex ministro del Interior, Armando Benedetti; Máximo Noriega, Agmeth Escaf y Santander Lopesierra, quienes son mencionados en los chats revelados por la exesposa del acusado.

Así las cosas, el juicio oral contra Nicolás Petro Burgos, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya tiene fecha: el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla convocó las audiencias para los días 20 y 21 de enero de 2027, a partir de las 8:30 de la mañana.

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También se conoció que las diligencias se realizarán de manera presencial en el edificio Telecom, en el centro de Barranquilla.

La decisión se conoce luego de que el Tribunal Superior de Barranquilla resolviera los recursos de apelación de más de 800 pruebas que serán llevadas al juicio oral.



Uno de los puntos relevantes tiene que ver con la permanencia dentro del proceso del celular de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, cuya exclusión fue solicitada por el abogado Alejandro Carranza, representante de los intereses del procesado, pero este recurso no prosperó.

Este dispositivo constituye uno de los elementos probatorios más importantes para la Fiscalía, pues en la información extraída aparecen conversaciones en las que se menciona a reconocidos políticos y empresarios como Armando Benedetti, Máximo Noriega, Agmeth Escaf, Christian Daes y Santander Lopesierra.

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Precisamente, a partir de la información contenida en ese celular, la Fiscalía solicitó la declaración de estas personas durante el juicio oral, con el propósito de profundizar en los hechos investigados y establecer las circunstancias en las que, presuntamente, Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, habría incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.