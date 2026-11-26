Lo que inicialmente se proyectó como una incursión táctica de alta peligrosidad protagonizada por un supuesto comando armado, se transformó con el paso de las horas en una insólita y bizarra toma de 18 horas en el almacén Éxito de Cartagena. Las revelaciones entregadas por el alcalde mayor de la ciudad, Dumek Turbay Paz, dejaron al descubierto los singulares comportamientos de los delincuentes, quienes, tras quedar atrapados por fallas en su plan inicial, convirtieron el cautiverio de más de 80 rehenes en un festín de excesos, licores costosos y prendas recién sustraídas del supermercado.

Whisky de alta gama, pollo frito y prendas con etiqueta

Lejos de la disciplina de un grupo terrorista, los secuestradores convirtieron las instalaciones del almacén en el escenario de una desenfrenada celebración. Durante la noche, consumieron abundantes cantidades de alimentos y bebidas de alto valor del inventario del hipermercado.

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Sobre este particular episodio, el alcalde Turbay relató: "terminó siendo un poquito chistoso el hecho de que se comieran todos los pollos Frisby, que se tomaran todos los licores de de más alto valor, que se cambiaran de ropa algunos...". El mandatario precisó además la calidad del licor consumido señalando que "tomaron mucho Macallan y Sello Azul", llegando al extremo de obligar a un entrenador de un gimnasio ubicado en el complejo comercial a actuar como mesero para servirles las copas.

En medio de la ingesta de alcohol, los asaltantes decidieron renovar su vestuario utilizando pantalones y camisetas del propio almacén. Aunque se retiraron las etiquetas visibles de precio, el alcalde confirmó que "esos tickets sí estaban todavía" adheridos al interior de las prendas cuando se produjo la captura.



Corridos a todo volumen

La atmósfera dentro del establecimiento alcanzó niveles surrealistas cuando los delincuentes comenzaron a reproducir música popular a través del sistema de altavoces del almacén. "Cuando estaban los corridos mexicanos sonando en los parlantes nuevos del centro comercial El Éxito, ya dijimos: 'estos tipos no son cualquiera, o sea, están carnavaleados'", afirmó Turbay al describir el descontrol de los delincuentes.

Pese a los esfuerzos de los captores por proyectar una imagen intimidante vistiendo pasamontañas, chalecos antibalas y portando armas que resultaron ser traumáticas, las autoridades concluyeron que se trataba de una banda aficionada. El alcalde los calificó popularmente como "mapuchines" y enfatizó: "ya hoy lo que queda es que eran unos, como decimos nosotros acá, unos rateros de poca monta que pretendían pues resolver el diciembre".

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Escuche aquí la entrevista: