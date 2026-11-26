El presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, le pidió al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella asumir públicamente el compromiso de que Santa Marta sea el centro de operaciones de Sirius, el proyecto de gas natural que desarrollan Ecopetrol y Petrobras en aguas profundas del Caribe colombiano.

El pronunciamiento se dio durante el Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe, que se desarrolla en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, con la participación de congresistas, representantes del Gobierno Nacional, autoridades territoriales, empresarios, gremios y miembros de la academia.

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"Está en Santa Marta y se tiene que quedar en Santa Marta", expresó Henríquez durante su intervención, en la que se refirió al interés de departamentos vecinos en albergar las operaciones asociadas al proyecto.

El congresista aseguró que ya ha discutido esta posibilidad en privado con el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez. Sin embargo, insistió ante el viceministro de Energía, Alex Caña, presente en la jornada, en que ese compromiso debe hacerse público. "Santa Marta tiene que ser el centro de operaciones (…) porque está aquí cerca. Nosotros no estamos pidiendo nada alejado de la realidad", sostuvo el senador.



Henríquez también hizo referencia a La Guajira y Barranquilla, al señalar que, a su juicio, Santa Marta cuenta con condiciones favorables para albergar las operaciones del proyecto, tanto por su infraestructura portuaria como por los procesos de consulta previa.

"Aquí son dos consultas previas. En el vecino de la derecha mía son 126 o más consultas previas. Ahí ya arranca y vaya usted midiendo", manifestó el congresista, en referencia a La Guajira, tras reconocer que estos procesos son un mandato legal que debe respetarse.

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En cuanto a Barranquilla, el presidente del Senado defendió las características del puerto samario. "Y el de la izquierda, el vecino, es el que dice que tiene un puerto. Nosotros también tenemos un puerto y este es de calado natural. Aquel se sedimenta mucho. Entonces, aquí están dadas todas las condiciones para que desde acá tengamos ese centro de operaciones", puntualizó.

¿Qué significa el proyecto Sirius para Colombia?

Sirius es considerado por Ecopetrol y Petrobras el mayor descubrimiento de gas natural en la historia del país. El hallazgo fue confirmado en diciembre de 2024 mediante la perforación del pozo Sirius-2, ubicado a unos 77 kilómetros de Santa Marta, en una zona del mar Caribe con una profundidad de agua de aproximadamente 830 metros.

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El yacimiento cuenta con un volumen estimado de seis billones de pies cúbicos de gas natural en sitio y su entrada en producción está proyectada para finales de 2030, una vez se cumplan los procesos técnicos, ambientales y sociales requeridos.

Aunque el proyecto contempla una línea submarina para transportar el gas hasta la estación Ballena, en La Guajira, la discusión planteada por el presidente del Senado se concentra en la ubicación de su base logística y operativa.

Para Santa Marta y el Magdalena, convertirse en el centro de operaciones de Sirius representaría una oportunidad de generación de empleo, atracción de inversiones, formación de talento humano especializado y vinculación de empresas locales a la industria energética.

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Precisamente, uno de los objetivos del Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe es establecer una hoja de ruta institucional que permita al departamento prepararse para las oportunidades económicas y laborales derivadas del desarrollo de esta industria.