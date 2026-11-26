Lo que pretendía ser un millonario asalto a un camión de valores terminó convertido en un secuestro de más de 80 personas que permanecieron retenidas durante cerca de 17 horas en un almacén Éxito. La Fiscalía avanza en la investigación y, hasta ahora, señala como protagonistas a Juan Camilo Torres Manco, Jhon Albeiro Mejía y Jailer Humberto Muñetón, quien murió abatido durante los hechos.

De acuerdo con el fiscal del caso, la organización criminal habría llegado al lugar con armas que finalmente no correspondían con la capacidad de fuego que se esperaba para una operación de estas características. Entre los elementos utilizados se encontraban una escopeta traumática, dos pistolas traumáticas, dos armas de juguete y explosivos simulados, con los que los presuntos delincuentes amenazaban a las víctimas.

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Durante las audiencias de los dos capturados, otro elemento llamó la atención de la juez, el consumo de alcohol durante el tiempo que permanecieron dentro del establecimiento. Los procesados comparecieron luego de superar los efectos del trago, aunque durante la diligencia evidenciaron las consecuencias del cansancio y la resaca. La juez cuestionó los bostezos y microsueños que presentaron mientras avanzaba la audiencia.

Las autoridades también ponen sobre la mesa los antecedentes de Juan Camilo Torres Manco, quien, de acuerdo con el expediente, ha sido capturado en más de tres oportunidades y en otras audiencias se había presentado como estudiante de contaduría pública.



Torres Manco registra antecedentes por hurto, falsedad marcaria y porte de armas. En su proceso más reciente fue detenido este año durante un retén policial, luego de que las autoridades encontraran la placa de su motocicleta alterada y un arma que habría sido arrojada antes de la captura. Sin embargo, quedó en libertad debido a que la Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento.

Posteriormente, según el expediente, Torres Manco no asistió a la audiencia de acusación programada para septiembre y habría entregado un número telefónico y una ubicación falsos.

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Otro proceso se registró en junio de 2023. En esa oportunidad, Torres Manco recibió medida de prisión domiciliaria luego de ser capturado tras estrellarse en Santander de Quilichao, en medio de una persecución policial en motocicleta. El procedimiento estaba relacionado con el hurto de dinero a dos personas que habían retirado varios millones de pesos en efectivo.

Luego en julio de 2023 fue condenado, pero por otro proceso, a 24 meses de cárcel por hurtar celulares y una cadena de oro con un revólver en la entrada de un local comercial, donde lo lincharon, fue capturado y también, dejado en libertad inicialmente, para posteriormente aceptar cargos.