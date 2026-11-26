De acuerdo con las autoridades, el intento de un robo de un carro de valores fue lo que desencadeno el secuestro por al menos 16 horas de varias personas en el interior de un almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena y que dejó el saldo de dos capturados y una persona abitada.

Noticias Caracol dio a conocer videos de lo que sucedió durante el secuestro en el interior de este establecimiento comercial durante horas. En estos clips, se ve cómo los hombres se encuentran fuertemente armados e intimidando a todas las personas que se encontraban retenidas en ese momento.

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Dice el alcalde de Cartagena que, por lo general, el carro de valores suele realizar su operación en el punto entre las 7:30 y 8:30 de la mañana, sin embargo, los delincuentes habrían llegado tarde 20 minutos y esto permitió la reacción de las autoridades.

Legalizaron la captura de Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón. Foto: Redes sociales y suministrada

En medio de la frustración, dice el alcalde, los asaltantes optaron por retener a las personas que se encontraban en ese momento en el establecimiento y empezar a intimidar a las autoridades para que no pudieran a avanzar en el operativo.



De igual forma, en los videos se puede observar que estos hombres intentaron llevarse otros objetos y pertenencias para que no saliera tan mal el plan, esto porque, según autoridades, tendrían un cuarto cómplice que los ayudaría y que habría escapado de la zona.

El vehículo en el que llegaron estos hombres sería clave para entender mejor todo lo que buscan. Pero el alcalde reveló que las placas eran falsas y habria dos personas abordo más cuando llegaron.

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Luego de que John Albeiro Mejía Blandón y Juan Camilo Torres Manco, fueron imputados por secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores, por la retención de 87 personas, las autoridades continúan analizando todas las pruebas para determinar el total de implicados y toda la operación a fondo en este crimen fallido en la capital de Bolivar.