Los recientes hechos de violencia registrados en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes y Cajibío, encendieron nuevamente las alertas del sector transportador. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (COLFECAR) manifestó su preocupación por la situación de orden público que enfrenta el departamento del Cauca, luego de los ataques ocurridos durante la madrugada y la mañana del 28 de noviembre.

El último hecho dejó dos personas fallecidas: un conductor de transporte de carga y otro de vehículo particular. Asimismo, dos mujeres resultaron heridas y se reportó el hurto de dos camionetas, hechos que evidencian los riesgos a los que están expuestos quienes utilizan este importante corredor vial.

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Frente a este panorama, COLFECAR señaló que, aunque reconoce las acciones que ha venido implementando el Gobierno Nacional para atender los problemas de seguridad en el país, se requieren medidas adicionales que permitan enfrentar la situación en el Cauca.

Entre sus principales solicitudes está el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública y una mayor intervención militar para recuperar el control territorial y brindar protección a las comunidades y a los usuarios de las carreteras.



Esta problemática no solo compromete la continuidad de las operaciones logísticas, sino que también expone diariamente a conductores, pasajeros y ciudadanos a situaciones que ponen en peligro sus vidas.