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"Hay heridos, hay miedo y zozobra en la comunidad": alcalde de La Sierra, Cauca, tras atentado

El mandatario se sumó al llamado del gobernador del Cauca para que el Gobierno Nacional visite los territorios afectados.

Atentado en la vía Panamericana, La Sierra, Cauca.
Atentado en la vía Panamericana, La Sierra, Cauca.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

En la tarde de este domingo se fortalecieron las acciones ofensivas en el departamento del Cauca, tras el último ataque terrorista registrado en la vía Panamericana, con la explosión de un carro bomba en el peaje de El Bordo, en el municipio de La Sierra, que dejó a cinco personas lesionadas.

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El principal objetivo de la Fuerza Pública es José Esteban Méndez Alvis, alias ‘Ferney Rios’, quien sería el principal responsable del atentado en la vía Panamericana.

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Este hombre es cabecilla de la disidencia Carlos Patiño, con más de 20 años en el mundo criminal y habría coordinado la escalada terrorista que se han venido registrando en el Cauca durante los últimos días.

Por otra parte, en la vereda La Depresión, del municipio de La Sierra, ya se encuentra habilitada la vía, con el acompañamiento del Ejército y la Policía, para evitar cualquier otra amenaza.

Sin embargo la zozobra permanece entre la comunidad, cuyas casas y negocios resultaron afectados por la explosión.

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"Destruyendo el peaje, también se destruyó una cantidad de casas en términos de techos y vidrios. Además de sembrar el miedo, la zozobra a una comunidad que se dedica al comercio en el peaje, desde los restaurantes, desde las ventas ambulantes, desde los servicios de mototaxis. Hay heridos, hay miedo, hay zozobra en la comunidad", indicó el alcalde de La Sierra, Cauca, Manuel Fernando Guerrero.

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El llamado de las autoridades del Cauca continúa siendo la realización de una visita del gobierno nacional a las zonas afectadas por el terrorismo, para conocer de primera mano la realidad de las comunidades.

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