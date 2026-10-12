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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres civiles heridos dejó el atentado terrorista en peaje El Bordo, en el Cauca

Tres civiles heridos dejó el atentado terrorista en peaje El Bordo, en el Cauca

A unos 500 metros antes del peaje, el personal anti explosivos inspeccionó un cilindro que fue abandonado en medio de la vía.

Ataque terrorista en el peaje El Bordo, en La Sierra, Cauca.
Ataque terrorista en el peaje El Bordo, en La Sierra, Cauca.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Las autoridades en el departamento del Cauca confirmaron que en el atentado con el carro bomba registrado en el peaje de El Bordo, en el municipio de la Sierra, tres civiles que se encontraban en el lugar resultaron heridos, y ninguna persona falleció.

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El paso de vehículos sobre la vía Panamericana permanece suspendido, mientras se adelantan las verificaciones del sitio para identificar o descartar cualquier otra amenaza y también para realizar el despeje de la estructura del peaje que quedó completamente destruida y tendida sobre la carretera, tras el impacto.

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A unos 500 metros antes del peaje, el personal anti explosivos también inspeccionó un cilindro que fue abandonado en medio de la vía, el cual está pintado con emblemas de las disidencias de las Farc.

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El Ejército le atribuyó este nuevo hecho terrorista a la disidencia Carlos Patiño, al mando de alias 'Iván Mordisco', y se suma a esta oleada de violencia que ha venido afectado al departamento del Cauca durante los últimos cinco días.

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A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, condenó lo ocurrido en el peaje el Bordo, confirmando que el paso permanecerá restringido hasta que la Fuerza Pública termine las verificaciones.

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"Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia", señaló el presidente De La Espriella.

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