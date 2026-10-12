Este sería el responsable del atentado contra peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen $1.000 millones

Las autoridades señalan a José Esteban Méndez, alias 'Ferley', cabecilla de las disidencias de las Farc de la estructura Carlos Patiño, como presunto responsable del atentado con carro bomba contra el peaje de El Bordo, en el departamento del Cauca. Por información que permita su captura, se ofrece una recompensa de hasta $1.000 millones.

El ataque ocurrió en el peaje ubicado en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de La Sierra, y dejó tres civiles heridos, según el reporte preliminar de las autoridades. No se registraron personas fallecidas.

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Alias 'Ferley' también es señalado de estar relacionado con otros atentados en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda y Patía, en el Cauca. Las autoridades buscan establecer su responsabilidad en los hechos violentos atribuidos a esta estructura armada.

Video: *“Quedó hecho nada”: impactantes imágenes tras la explosión de un carro bomba en el Cauca*

Vía Panamericana permanece cerrada tras atentado en el Cauca

Tras la explosión, el paso de vehículos por la vía Panamericana permanece suspendido mientras las autoridades adelantan las verificaciones de seguridad y descartan la presencia de otras amenazas.



La estructura del peaje quedó completamente destruida y sus restos quedaron sobre la carretera, por lo que también se realizan labores para despejar la vía.

Además, a unos 500 metros del peaje, personal antiexplosivos inspeccionó un cilindro abandonado en medio de la carretera que tenía emblemas de las disidencias de las Farc.

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El Ejército atribuyó el atentado a la estructura Carlos Patiño, señalada de estar bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. El hecho se suma a una serie de acciones violentas que han afectado al departamento del Cauca durante los últimos cinco días.

Tomado de redes sociales.

Gobierno se pronunció por atentado contra el peaje El Bordo

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, condenó el ataque a través de su cuenta de X y confirmó que el tránsito permanecerá restringido hasta que la Fuerza Pública termine las verificaciones en la zona.

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“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona”, señaló el mandatario.

También advirtió sobre las consecuencias de este tipo de acciones para quienes utilizan la carretera y aseguró que los responsables serán perseguidos por las autoridades.

“Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, escribió.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa indicó que el vehículo utilizado en el ataque habría sido acondicionado con explosivos por integrantes de la estructura Carlos Patiño. La entidad confirmó que, de manera preliminar, tres civiles resultaron heridos y que los militares desplegados en el lugar estaban ilesos.

Las tropas de la Tercera División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, mantienen el control de la zona y trabajan en las verificaciones para garantizar la seguridad de la población.

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Mientras avanzan las labores de inspección y despeje, la circulación por este tramo de la vía Panamericana continúa condicionada a las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades.