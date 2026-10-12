Gremios destacan respuesta de Cali tras el terremoto y respaldan modernización del alumbrado público

A dos meses del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, Cali se convierte en un referente para analizar la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante emergencias.

La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) destacó la recuperación progresiva de la infraestructura eléctrica de la ciudad y respaldó la necesidad de avanzar en la modernización del alumbrado público.

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De acuerdo con el balance, pese a las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico en diferentes componentes de la infraestructura eléctrica, cerca del 96 % de los usuarios de Cali recuperaron el servicio de energía en menos de 24 horas.

La respuesta de los equipos técnicos de Emcali evidenció la importancia de contar con protocolos de atención y sistemas capaces de restablecer los servicios esenciales en situaciones extraordinarias.



Armando Gutiérrez Castro, presidente de la ANAP, destacó la gestión adelantada en Cali y la importancia de mantener la capacidad operativa de los servicios públicos tanto en condiciones normales como durante una emergencia.

Destacamos de manera significativa la forma como se abordó la tragedia, cómo se recuperaron las redes eléctricas y los sistemas de alumbrado público en menos de 24 horas, restableciendo el servicio para el 96 % de los hogares afectados Afirmó Gutiérrez Castro

El dirigente gremial también subrayó que la preservación de la infraestructura, el profesionalismo de los equipos y la gestión de los servicios públicos son fundamentales para garantizar el funcionamiento de la ciudad en momentos de crisis.

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En materia de alumbrado público, Cali tiene el reto de modernizar un sistema de aproximadamente 186.000 luminarias, de las cuales cerca del 30 % cuentan con tecnología LED. Para la ANAP, avanzar en esta renovación representa un desafío ambiental y energético, además de una oportunidad para incorporar soluciones inteligentes a la infraestructura urbana.

Continuar la renovación a LED es un reto medioambiental, un desafío energético y un nuevo paradigma para la administración inteligente de nuestras ciudades señaló el presidente de la asociación

La recuperación de sectores priorizados tras el terremoto también puso de relieve el papel del alumbrado público en las labores de emergencia y reconstrucción.

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Las intervenciones en postes, cableado y luminarias contribuyen a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en las zonas afectadas, además de facilitar el trabajo de los equipos que participan en la recuperación de la ciudad.

La ANAP hizo un llamado a las administraciones territoriales para que prioricen la modernización de sus sistemas de iluminación y la incorporación de tecnologías inteligentes.

La experiencia de Cali, según el gremio, demuestra que una infraestructura eléctrica y de alumbrado fortalecida no solo contribuye a la eficiencia energética, sino que también mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y ayuda a construir ciudades más seguras, sostenibles y resilientes.