Embargo por arriendo sin pago destapó armas y municiones en casa de influencer en Cali

Una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento en el pago de un arriendo permitió el hallazgo de armas de fuego, municiones y otros elementos en la vivienda de la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra, ubicada en el sector de Pance, en Cali, Valle del Cauca. La mujer fue capturada en flagrancia y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El procedimiento, ordenado por un juez civil, tenía como propósito adelantar el embargo y secuestro de bienes por el presunto incumplimiento de las obligaciones de arrendamiento. Sin embargo, durante la inspección de un clóset, las autoridades encontraron inicialmente 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance.

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Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56, de fabricación estadounidense; dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos adicionales, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

De acuerdo con la información del caso, el modelo y las características del fusil no corresponden al inventario de la fuerza pública en Colombia. Durante la diligencia, Durán Bocanegra manifestó que no contaba con permisos para tener ese material, por lo que fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional.



En la vivienda también fueron encontrados 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes. La Fiscalía adelanta las investigaciones para determinar el origen y la destinación de los elementos incautados, así como establecer si la mujer tendría alguna posible participación en otros hechos delictivos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Durán Bocanegra el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. La mujer no aceptó los cargos.

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Tras la imputación, un juez penal con función de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias relacionadas con el material encontrado durante la diligencia y determinar las eventuales responsabilidades penales.