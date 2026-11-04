Refuerzan seguridad en Barrancabermeja tras asesinato de trabajador petrolero

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja y en los campos petroleros, tras el asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol.

Por información que permita identificar y capturar a los responsables de este crimen y otros hechos violentos recientes, la Alcaldía Distrital y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta $40 millones.

Publicidad

Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Alcaldía de Barrancabermeja, la Gobernación de Santander y otras autoridades, con el propósito de evaluar la situación de orden público y coordinar acciones para enfrentar la criminalidad.

Tras el asesinato de Daison Rodríguez, trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja y en los campos petroleros. El crimen mantiene en alerta a las comunidades #MañanasBlu pic.twitter.com/kr3x0sgjvZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 4, 2026

Durante la reunión también se revisaron los resultados de los operativos desplegados en el distrito y los avances de las investigaciones por los recientes homicidios, incluidos los registrados en el corregimiento El Centro.

Publicidad

"Entre las medidas definidas está el fortalecimiento de la presencia institucional, la intensificación de los controles y las acciones operativas, así como el refuerzo de la seguridad en las zonas donde se desarrollan actividades petroleras", señaló el coronel Fernando Montaña, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

"Como antecedente, recordó el asesinato de Julián Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), ocurrido el pasado 22 de septiembre. También denunció amenazas de muerte contra líderes sociales y sindicales, así como intimidaciones directas contra integrantes de la organización", señaló Martín Ravelo, presidente del sindicato de ecopetrol.

#TopBlu Delante de sus compañeros, asesinaron a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja #VocesySonidoshttps://t.co/WDCEt8SRwR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 4, 2026

Publicidad

Finalmente, la organización sindical pidió una intervención inmediata del Estado para evitar nuevos ataques y advirtió que existe preocupación por la situación de riesgo que enfrentan trabajadores, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Barrancabermeja.

En el sector donde ocurrió el asesinato se ha reportado presencia de estructuras armadas ilegales como la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, el frente Edgar Amílkar Grimaldo Barón del ELN y el grupo delincuencial Los de La M.

USO rechaza asesinato de trabajador en Barrancabermeja y exige acelerar investigaciones #MañanasBlu https://t.co/95fN3MSaXD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 3, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y dar con los responsables de los hechos violentos.

Publicidad

El objetivo de este trabajo articulado entre la Fuerza Pública y las administraciones local y departamental es contener la criminalidad, proteger la vida de los habitantes y recuperar las condiciones de seguridad y convivencia en Barrancabermeja.

