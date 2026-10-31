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Investigan asesinato de dragoneante del INPEC en el oriente de Cali

Se trata de esclarecer si el hecho estaría relacionado con otros ataques a trabajadores del Inpec en el resto del país.

Dragoneante del Inpec asesinado en Cali.
INPEC / Personería de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

El dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Luis Francisco Ramírez, fue asesinado en la noche del viernes, minutos después de salir de la cárcel de Villahermosa, en el oriente de Cali, tras finalizar su turno.

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La víctima se movilizaba en su motocicleta cuando, a la altura de la calle 27 con carrera 29, fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon en cuatro ocasiones. El funcionario murió en el lugar y los atacantes huyeron.

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Las autoridades llegaron al sitio para realizar las labores de levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones. Uno de los aspectos por establecer es si el ataque está relacionado con las amenazas que han recibido trabajadores penitenciarios en los últimos días en el país, en medio de los traslados de cabecillas de bandas criminales a cárceles de mayor seguridad.

Al respecto, Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad de Cali, se refirió a la atención del caso y a las acciones de las autoridades.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del dragoneante del INPEC. A la ciudadanía le informamos que el caso fue atendido en el lugar de los hechos por investigadores del CTI. Hasta el momento no se tienen capturados, pero este caso será una prioridad, en pro del respeto institucional que representa el INPEC y, sobre todo, para garantizar la tranquilidad de los familiares", indicó la funcionaria.

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A través de su cuenta oficial en X, el INPEC rechazó el asesinato del dragoneante Ramírez y señaló que la labor penitenciaria no puede seguir siendo blanco de amenazas y violencia.

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