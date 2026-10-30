"En Chocó hay que trasladar materiales en mula durante 7 horas": minvivienda sobre reconstrucción

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto representa un desafío que va más allá de levantar nuevamente las viviendas destruidas, pues las dificultades de acceso a algunas comunidades, el transporte de materiales y los costos de construcción son algunos de los factores que condicionan la recuperación, especialmente en las regiones rurales del país.

Así lo explicó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en el 32.º Congreso Nacional de la Hotelería, organizado por Cotelco en Bucaramanga, quien señaló que la dimensión de la tragedia es diferente en cada departamento afectado “ahora no es lo mismo entregarle a una familia en el Valle del Cauca, en Cali, un apartamento construido por Camacol que llevarle vivienda nueva a un corregimiento en Chocó, donde hay que trasladar en mula los materiales durante siete horas”, explicó.

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Ahí estaría uno de los principales obstáculos: el costo de trasladar los materiales hasta las comunidades afectadas. Beltrán explicó que mientras una vivienda rural en el Eje Cafetero puede costar entre $60 y $70 millones, en algunas zonas del Chocó el valor puede alcanzar los $130 millones.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

El funcionario también puso como ejemplo una comunidad en la que, según relató, había entre 500 y 600 familias y el 80 % de sus viviendas resultaron destruidas. En estos territorios, reconstruir una casa implica una operación logística mucho más compleja que entregar un apartamento previamente construido en una ciudad.



Durante su intervención, Beltrán dimensionó el impacto del terremoto en el país y señaló que la emergencia dejó:



498 municipios afectados.

296.000 hogares impactados.

51.778 viviendas destruidas.

16 departamentos afectados, cinco de ellos en situación crítica.

Entre las zonas que mencionó se encuentran el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Chocó y Buenaventura, territorios donde la reconstrucción también tiene implicaciones para la actividad económica y turística.

El ministro señaló que en regiones cuya economía depende del turismo, la rapidez de la recuperación de la infraestructura habitacional y de los municipios es determinante para reactivar las actividades productivas.



El Gobierno ya avanza en la recuperación

Beltrán aseguró que después de meses de la tragedia, ya se adelantan trabajos de recuperación y reconstrucción en varias de las zonas afectadas.

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En ese contexto, explicó que el proceso contempla diferentes etapas, entre ellas la demolición de estructuras y remoción de escombros, la recuperación de las viviendas y el acompañamiento a las familias damnificadas.

Para la segunda fase, el Ministerio de Vivienda ha planteado recurrir a viviendas que ya estén construidas, con el propósito de acelerar la entrega de soluciones habitacionales sin esperar los tiempos que implica desarrollar nuevos proyectos.

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De acuerdo con el ministro, el inventario identificado incluye aproximadamente 4.700 viviendas construidas, 1.100 soluciones de vivienda rural y 19.000 mejoramientos. También informó que se han conseguido 1.077 viviendas donadas y que la meta del Gobierno es entregar cerca de 5.000 viviendas nuevas a las familias que lo perdieron todo antes de finalizar el año.