Más de 700 familias en Cali que perdieron su vivienda por el terremoto recibirán bono de 50 millones

Continúa la atención a las familias damnificadas por el terremoto, principalmente para ofrecer soluciones de vivienda a aquellas personas que perdieron sus casas o apartamentos el 10 de agosto, y recientemente la Alcaldía de Cali dio a conocer los requisitos para acceder a los bonos de 50 millones de pesos para compra de vivienda que están ofreciendo a nivel distrital.

Quienes pueden acceder a estos bonos serían 700 familias que en el Registro Único de Damnificados están caracterizadas como propietarias de inmuebles colapsados o que deban ser demolidos.

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"Estamos apoyando a las personas que ya perdieron definitivamente su vivienda, es decir, a las personas que vivían en un edificio de los que colapsó totalmente durante el sismo o en edificios que ya han sido aprobados para demolición o que ya fueron demolidos. Eso suma alrededor de 700 familias. Esos serán los principales beneficiarios del subsidio especial de 50 millones de pesos que da Cali", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Cabe señalar que este bono de 50 millones de pesos es diferente al que entregó la semana pasada en Cali, el presidente Abelardo De La Espriella. Las familias damnificadas podrán recibir ambas ayudas para poder avanzar en la adquisición de vivienda



"Seguimos revisando información con todas las inscripciones para ver cómo se perfila este proceso, ver cómo organizamos todo lo demás. Conforme los recursos vayan accediendo y ya estaremos revisando todos los temas de mejoramiento de vivienda o reforzamiento. Los bonos son concurrentes, significa que pueden sumarse porque entendemos que hay familias que no van a tener el recurso suficiente para hacer el cierre financiero, entonces sí se pueden sumar y seguiremos revisando la disponibilidad presupuestal para atender más familias", explicó la secretaria de vivienda de Cali, María del Mar Mozo.

Este fin de semana habrá una nueva jornada de feria de vivienda para seguir brindando orientación a las familias damnificadas por el terremoto, en el centro comercial Mall Plaza. Lo que indican las autoridades es que con el paso del tiempo se espera ampliar las capacidades del fondo 'Cali Somos Todos', para iniciar con el proceso de mejoramiento de vivienda para aquellos inmuebles que sufrieron daños menores.