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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Anuncian controles a caravanas de motociclistas disfrazados en Halloween en Cali

Anuncian controles a caravanas de motociclistas disfrazados en Halloween en Cali

Las caravanas de Halloween no serán prohibidas en Cali. Sin embargo, las autoridades anuncian restricciones y controles en las vías, además de adelantar operativos en la zona de rumba.

Cali alista controles para Halloween.
Cali alista controles para Halloween.
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

A pocos días de la celebración de Halloween en Cali, las autoridades preparan una serie de medidas que se implementarán antes, durante y después de la noche de brujas, con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y otros hechos delictivos.

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Una de las medidas estará enfocada en la regulación y el control de las caravanas de motocicletas que generan desorden en las vías.

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Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali, señaló que no se prohibirán, pero que se está coordinando con algunos líderes para que se realicen de manera ordenada.

"Algunos líderes de grupos de motociclistas han tomado contacto conmigo de manera muy responsable, tratando de hacer las cosas bien, que estas caravanas no se conviertan en delincuencia, en alteraciones del orden público, sino que sea algo ordenado, que sea con seguridad y pues seguramente todos podremos disfrutar del Halloween", dijo el funcionario.

Para garantizar la seguridad durante la celebración, se desplegará personal de la Fuerza Pública, mientras que la Secretaría de Movilidad dispondrá de un equipo especial de agentes de tránsito que realizará desvíos y controles en puntos estratégicos, como la calle 5, la Autopista Suroriental, el sector de Valle Grande, el centro de la ciudad y otros lugares de alta afluencia.

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"Se está haciendo un trabajo articulado con Policía, con Ejército, con los otros municipios, Yumbo, Candelaria. El fin último es preservar la vida, preservar el orden público. Para eso estamos desde la Secretaría de Movilidad con todos nuestros agentes. Vamos a estar este fin de semana en la calle todos, ambas secciones y pues fortalecidos, con Ejército, con Policía, para que la tranquilidad de la ciudadanía no se vea afectada", explicó Escobar.

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Sin embargo, en un consejo de seguridad que se realizará este martes con diferentes entidades y funcionarios de la Alcaldía de Cali, se darán a conocer otras disposiciones para la noche de Halloween.

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