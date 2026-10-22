Bogotá, entre los destinos más buscados en Halloween: un evento sería la razón

Halloween se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas del año para quienes buscan experiencias diferentes, destinos temáticos y planes que combinan entretenimiento, misterio y tradición. En ese contexto, Bogotá se suma a las ciudades que ofrecen alternativas para disfrutar esta temporada, según un informe de Booking.com, con una programación dirigida a familias, parejas y grupos de amigos.

Una de las razones detrás del atractivo de la capital colombiana sería su agenda de eventos, que incluye espectáculos de terror y festivales capaces de convocar a miles de asistentes. La oferta convierte a la ciudad en una alternativa para quienes desean aprovechar el puente festivo sin salir del país.

Halloween en Bogotá. Foto: Suministrada

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Festival de Terror y Halloween: los eventos que impulsan la oferta de Bogotá

Entre los principales atractivos está el Festival del Terror 11, en Salitre Mágico, que se realizará del 16 de octubre al 7 de noviembre de 2026. La experiencia contará con seis casas del terror y atracciones de alta intensidad, dirigidas a mayores de 13 años, para quienes buscan emociones fuertes durante la temporada.

A esta propuesta se suma el Misterio International Halloween Festival, programado del 30 de octubre al 3 de noviembre bajo la temática Horror Stories. El encuentro busca reunir a miles de asistentes alrededor de una experiencia que combina música, entretenimiento y una ambientación inspirada en historias de terror.



La capital también tendrá opciones para quienes prefieren celebraciones menos intensas. El concierto de Halloween y Día de los Niños, previsto para el 31 de octubre en el Teatro El Parque, ofrecerá una alternativa cultural para compartir en familia.

Esta diversidad de planes permite que Bogotá amplíe su oferta turística durante Halloween y atraiga públicos con diferentes intereses, desde los aficionados al terror hasta quienes buscan actividades culturales y recreativas.

Festival del Terror // Foto: suministrada

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Bogotá, una alternativa para viajar en Halloween sin salir de Colombia

La capital colombiana hace parte de una selección internacional de destinos recomendados por Booking.com para disfrutar esta celebración. La plataforma destaca lugares donde las tradiciones culturales, las experiencias temáticas y el entretenimiento se convierten en motivos para viajar durante octubre.

Entre los destinos mencionados están Orlando, Florida, reconocido por sus parques temáticos y experiencias de terror; Dublín, Irlanda, con su legado literario y su atmósfera gótica; y Ciudad de México, donde el Día de Muertos reúne desfiles y actividades culturales para honrar a los seres queridos fallecidos.

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En Bogotá, la combinación de festivales, espectáculos y actividades familiares representa una alternativa para quienes quieren vivir Halloween sin asumir los costos de un viaje internacional. Además, la ciudad cuenta con una oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento que permite complementar los eventos con recorridos por distintos sectores.

Para quienes planean visitar la capital durante esta temporada, destaca el HAB Hotel Bogotá, ubicado en Chapinero. Su arquitectura de ladrillo, de estilo Tudor, y su patio iluminado ofrecen un ambiente particular para quienes buscan combinar descanso con experiencias urbanas. Su ubicación también permite explorar la oferta gastronómica y cultural de este sector de Bogotá.