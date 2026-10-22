Esto le saldría ir a Barranquilla para final de Sudamericana: precios de vuelos y hoteles

El 21 de noviembre será una fecha especial para Barranquilla, en especial para los amantes del fútbol. Ese día se disputará la gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil), en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Por lo tanto, se espera que miles de turistas lleguen a la ciudad para asistir al compromiso.

De hecho, Barranquilla espera más de 125.000 visitantes y una derrama económica superior a los 21 millones de dólares, una oportunidad importante para el turismo en la ciudad. Sin embargo, visitar la Arenosa no saldrá tan barato, en especial para los turistas nacionales que empiezan a hacer cuentas para asistir a este evento.

Barranquilla recibe la Copa Sudamericana 2026 // Foto: AFP

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Precios de vuelos y hoteles en Barranquilla 2026

Luego de conocerse que los finalistas de la Copa Sudamericana serán Boca Juniors y Atlético Mineiro, los precios de los vuelos se dispararon entre el 20 y el 22 de noviembre, llegando hasta cuatro veces su valor habitual.

Por ejemplo, trayectos de ida que suelen costar máximo $300.000 se encuentran entre $800.000 y más de un millón de pesos en aerolíneas como Avianca, Latam o Wingo. Esto, sin contar el trayecto de regreso, por lo que el costo total de los vuelos podría superar los $2 millones por persona, a la espera de posibles cambios en las tarifas antes de esas fechas.



Una alternativa es viajar a una ciudad cercana y luego desplazarse en bus hasta Barranquilla. En este caso, los precios pueden variar dependiendo del destino elegido y los costos adicionales del trayecto.

En cuanto a los hoteles, las plataformas como Booking.com, Kayak y Despegar todavía ofrecen opciones con tarifas desde $120.000 hasta $500.000 por noche. El valor dependerá del tipo de alojamiento que busque cada visitante, aunque algunos establecimientos suelen ofrecer descuentos.

Avión / vuelos Foto: AFP

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Precios y dónde comprar boletas para Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

La compra de las entradas deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial que anuncie la CONMEBOL, que hasta el momento no ha sido revelada. De igual forma, los precios de la boletería todavía no se han hecho oficiales.

Como referencia, en la edición de 2025 hubo entradas con precios de entre 90 y 200 dólares, dependiendo de la categoría. Sin embargo, estos valores no garantizan que las tarifas para la final de 2026 sean las mismas.

Hotel - referencia // Foto: NH

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¿Cuánto costará viajar a Barranquilla por la Sudamericana?

Teniendo en cuenta los precios actuales de los vuelos y el alojamiento, un viaje para una persona, con una estadía de una noche, podría costar entre $2 millones y $3 millones, dependiendo de las tarifas de transporte, el hospedaje y los gastos adicionales durante la visita.

Si el viajero decide quedarse más días o asistir acompañado, el presupuesto total podría aumentar considerablemente.