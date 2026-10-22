Four Seasons Cartagena inaugura El Aljibe: el speakeasy oculto que transforma la coctelería

Four Seasons Cartagena presenta El Aljibe, un speakeasy oculto inspirado en la historia del agua en Colombia

Sumario: El nuevo bar funciona en una antigua cisterna histórica y propone una experiencia de coctelería que recorre los paisajes, ingredientes y tradiciones del país a través del agua.

Four Seasons Hotel and Residences Cartagena presentó El Aljibe, un speakeasy oculto que combina la historia de la ciudad con una propuesta de coctelería inspirada en los paisajes, los ingredientes y las tradiciones de Colombia. El establecimiento funciona en una antigua cisterna de agua y toma este elemento como eje central para construir una experiencia que conecta diferentes territorios y expresiones culturales del país.

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El proyecto, anunciado el 20 de octubre de 2026, parte de la relación histórica de Cartagena con el agua dulce. En el pasado, las cisternas cumplían la función de recolectar, proteger y conservar este recurso bajo la ciudad hasta el momento de utilizarlo. Esa tradición es ahora el punto de partida conceptual y físico del bar.

La propuesta se estructura alrededor de cuatro acciones: recolectar, preservar, transformar y compartir. A partir de ellas, El Aljibe plantea una manera de explorar Colombia sin limitarse a enumerar ingredientes o regiones, sino mediante las conexiones que el agua establece entre paisajes, comunidades, costumbres y culturas.



El Aljibe: un bar oculto en una antigua cisterna de Cartagena

La ubicación del establecimiento es uno de los elementos centrales de su identidad. La antigua cisterna no funciona únicamente como escenario, sino que inspira el concepto del bar y la experiencia que ofrece a sus visitantes.

En una ciudad donde el almacenamiento de agua tuvo importancia histórica, el espacio recupera esa referencia para desarrollar una propuesta contemporánea de hospitalidad. El objetivo es relacionar la memoria de Cartagena con una experiencia gastronómica y cultural construida alrededor de los cocteles.

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El agua se convierte así en el hilo conductor de una narrativa que atraviesa distintos paisajes colombianos. Desde las alturas de los Andes, pasando por valles, bosques y ríos, hasta llegar al Caribe, este elemento conecta lugares, personas e historias que forman parte de la diversidad del país.

Annie Monnier, directora general de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, explicó que el proyecto busca fortalecer la conexión entre los huéspedes y el destino. “En Four Seasons Cartagena, buscamos constantemente crear conexiones significativas entre nuestros huéspedes y el destino”, afirmó Monnier. También señaló que El Aljibe se fundamenta en la historia de Cartagena y en las historias que conectan a Colombia, a través de cocteles, una narrativa propia y un sentido de pertenencia al lugar.

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El Magdalena inspira el primer capítulo de El Aljibe

La experiencia comienza con el capítulo denominado El Agua Conecta: El Magdalena, inspirado en el río Magdalena, considerado en el comunicado como la vía fluvial más importante de Colombia. La elección responde a la relación histórica del río con la conexión entre los Andes y el Caribe. A lo largo del tiempo, el Magdalena ha servido como ruta de movimiento, intercambio y encuentro cultural, características que orientan la primera propuesta temática del establecimiento.

En lugar de intentar abarcar toda la historia del río, el concepto se desarrolla a partir de una pregunta: ¿qué conecta el agua? La respuesta se expresa mediante una selección de cocteles que toma como referencia los paisajes, los ingredientes y las culturas vinculados con el Magdalena. La carta incorpora referencias al café, el cacao, la caña de azúcar, las frutas tropicales, los botánicos y los cítricos. Estos ingredientes se reinterpretan mediante técnicas contemporáneas de preparación que buscan mostrar cómo el agua interviene en el sabor, la textura y los procesos de transformación de las bebidas.

De esta manera, la propuesta combina ingredientes asociados con distintos territorios colombianos y métodos de coctelería que forman parte de la experiencia diseñada para el bar.

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Fermentación, destilación y otras técnicas en la propuesta de coctelería

Las técnicas de preparación tienen un papel relevante en el concepto de El Aljibe. La fermentación, la clarificación, la destilación, la extracción y la carbonatación se utilizan para explorar las diferentes formas en que el agua puede influir en una bebida.

El comunicado destaca que el agua puede adquirir expresiones distintas según el tratamiento y las características empleadas en cada preparación. Por eso, durante la experiencia, puede presentarse clarificada, destilada, fermentada, mineral, salina o carbonatada. Cada una de estas variantes contribuye a la construcción de los cocteles y a la narrativa que relaciona la técnica con los ingredientes y los territorios colombianos.

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La propuesta busca que la experiencia pueda disfrutarse desde diferentes perspectivas. Los visitantes pueden acudir para tomar un coctel en un espacio histórico o profundizar en las historias que vinculan las bebidas con los paisajes y las tradiciones del país.

Un programa de coctelería que cambiará con nuevos capítulos

El Aljibe fue concebido como un programa de coctelería en evolución, con una serie de capítulos y ediciones que permitirán ampliar progresivamente su propuesta.

Después de la primera experiencia dedicada al río Magdalena, las próximas ediciones explorarán nuevas relaciones entre Colombia y el agua. Según el anuncio, esos capítulos podrán abordar diferentes lugares, ingredientes, procesos, comunidades y momentos históricos.

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La idea fundacional se mantendrá como punto de partida, mientras cambian las historias que inspiran las bebidas y los elementos culturales que se incorporan a cada edición.

Con esta propuesta, Four Seasons Hotel and Residences Cartagena integra la historia de una antigua cisterna con una experiencia de coctelería contemporánea. El proyecto busca presentar una forma de descubrir Colombia a través de sus conexiones geográficas y culturales, utilizando el agua como elemento común entre los ingredientes, los paisajes y las comunidades. La premisa que resume el concepto es que la historia del lugar permanece, mientras cada capítulo ofrece una nueva perspectiva para explorarla.

