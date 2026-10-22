Viajar a la Isla del Encanto: ¿Por qué Puerto Rico vive un momento dorado en el turismo?

El turismo en la Isla del Encanto atraviesa por un periodo brillante en 2026, caracterizado por un crecimiento continuo en la demanda de hospedaje, el arribo masivo de viajeros por mar y marcadamente superiores ingresos en el sector. La combinación de sus atractivos culturales, su oferta hotelera y la vitalidad del destino han consolidado a la isla como una referencia indispensable para los amantes de los viajes.

Cifras récord en alojamiento e ingresos del sector

El hospedaje turístico ha registrado números sobresalientes entre enero y septiembre de 2026. Durante este periodo, los ingresos acumulados por alojamiento —combinando la oferta hotelera tradicional y las plataformas de alquiler a corto plazo— superaron los 1.600 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6 % en comparación con el mismo ciclo del año 2025.

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Asimismo, la demanda en el sector alcanzó las 6,4 millones de noches vendidas, reflejando un repunte del 4 % interanual. Este dinamismo se tradujo además en un beneficio fiscal histórico: la recaudación por el impuesto a las habitaciones ascendió a 163,6 millones de dólares durante el año fiscal 2025-2026, un alza del 11 % que constituye la cifra más elevada registrada hasta la fecha.

El empuje de los cruceros y el impacto en el empleo local

La experiencia de llegar a la isla por mar continúa ganando una enorme popularidad entre los viajeros internacionales. El puerto de la capital, San Juan, registró el arribo de 1,32 millones de pasajeros de cruceros, marcando un salto del 27 % respecto a las cifras previas.



Esta bonanza turística no solo beneficia a la industria turística tradicional, sino que fortalece la economía de las comunidades locales. El sector de recreación y hospitalidad contabilizó aproximadamente 104.600 puestos de trabajo en agosto de 2026, lo que representa un incremento del 5 % en la fuerza laboral turística frente al año anterior. Jorge L. Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, ha subrayado que el verdadero indicador del éxito turístico radica en las oportunidades concretas que se generan para las comunidades y empresarios a lo largo de los distintos municipios de la isla.

Conectividad aérea en recuperación y proyecciones históricas

A pesar de que el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín experimentó una contracción acumulada del 3,1 % debido a ajustes de rutas y capacidad aérea por parte de las aerolíneas, el panorama muestra signos claros de reactivación. En el mes de septiembre se constató una recuperación del 4,2 % en comparación con el mismo mes de 2025. Además, la capacidad aérea programada hacia la capital proyecta un alza del 8 % para el periodo comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

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Las previsiones elaboradas por la firma especializada Tourism Economics anticipan un cierre de año sumamente positivo. Se proyecta que Puerto Rico recibirá un total de 13,7 millones de visitantes durante todo 2026, generando un gasto turístico estimado en 14.400 millones de dólares. Estas cifras significarían crecimientos del 4,2 % en volumen de turistas y del 6,1 % en derrama económica frente al ejercicio anterior, consolidando a la isla en la cúspide del turismo caribeño.

