Gobernador del Quindío alerta por desplome del turismo y pide agilizar recursos de reconstrucción

A casi dos meses del sismo registrado el pasado 10 de agosto, el departamento del Quindío enfrenta una compleja crisis de infraestructura y una severa parálisis en el sector turístico. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis, presentó un detallado balance de los daños sufridos y las acciones emprendidas para la reconstrucción del territorio.

Balance de afectaciones y aprendizaje del pasado

El mandatario departamental señaló que, a pesar de la gravedad de la situación, las normas de construcción implementadas tras la tragedia de 1999 impidieron una pérdida masiva de vidas. "Gracias a la responsabilidad del Forec, gracias a la responsabilidad de los constructores, pues hoy vimos que el Quindío le fue afectado, sí, pero no fue tan grave como otros departamentos", afirmó Galvis, recordando que en el terremoto del año 99 fallecieron aproximadamente más de 10.000 personas en la región.

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Sin embargo, el saldo del evento sísmico actual deja a más de 103.000 personas damnificadas en zonas urbanas y 23.000 viviendas afectadas. La zona rural también sufrió un impacto devastador, especialmente en municipios como Quimbaya, Montenegro y Filandia, con más de 6.000 viviendas completamente afectadas.

En materia de infraestructura hospitalaria, se reportaron daños significativos en los pisos cuarto, quinto y sexto del Hospital San Juan de Dios, así como en el Hospital La Misericordia de Calarcá y el centro hospitalario de Montenegro.



Asimismo, de aproximadamente 267 instituciones educativas del departamento, 243 resultaron con afectaciones, sumadas a daños en acueductos urbanos y rurales.

Caída libre de la ocupación hotelera y el turismo

Uno de los puntos más críticos expuestos por el gobernador es la parálisis económica que viven los empresarios del sector turístico, motor fundamental del paisaje cultural cafetero. Según explicó Galvis, el índice de ocupación hotelera pasó de niveles cercanos al 80% antes del 9 de agosto a cifras de tan solo el 20% al 22% en la actualidad.

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Para ejemplificar la dimensión de la crisis en plena semana de receso escolar, el mandatario compartió datos de asistencia a parques temáticos emblemáticos: "Estuve en Panaca, estuve en el parque del café y este domingo quiero contarles, ellos el domingo del año 2025 recibían o recibieron 2500 personas y hoy estamos recibiendo entre 700 y 800".

Filandia, Quindío. Foto: Facebook Alcaldía de Filandia.

Costos de reconstrucción y trabas burocráticas

Frente a las proyecciones financieras para recuperar la infraestructura devastada, el equipo departamental estimó los costos necesarios tras analizar municipio por municipio. "La reconstrucción del departamento de Quindío estamos hablando entre 3 y 3.5 billones de pesos", confirmó el gobernador Galvis, añadiendo que se avanza en la consolidación del Fondo Milagro, el cual ya ha invertido $1 billón de pesos y espera sumar otros $2,7 billones en los próximos dos o tres meses.

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A pesar del acompañamiento institucional y los encuentros con el Gobierno nacional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, Galvis cuestionó los obstáculos normativos para la ejecución ágil de obras. "Lastimosamente para mí es algo que el estado está diseñado para no avanzar", expresó, explicando que la exigencia de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), estudios previos y la alineación requerida en proyectos con cofinanciación de la Nación, la Gobernación y los municipios suelen generar excesivos retrasos en la atención de emergencias.

Para contrarrestar esta coyuntura, la Gobernación adelantará reuniones estratégicas en Bogotá junto con los alcaldes quindianos, el Ministerio de Comercio y ProColombia. Sobre este plan de choque, el mandatario concluyó: "Vamos a hablar allí con ProColombia, vamos a mirar cómo reactivamos y cómo le ponemos a esto todo lo que se requiere para poder hacer esta reactivación económica", precisando que se definirán rutas claras e inversiones para promocionar los atractivos del departamento tanto en el ámbito nacional como internacional.

Escuche aquí la entrevista: