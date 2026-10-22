“Peor servicio y tarifas más altas”: personero de Barranquilla sobre crisis energética del Caribe

La crisis energética en la región Caribe volvió al centro del debate durante la Audiencia Nacional Energética convocada por la Comisión Quinta del Senado en el Cubo de Cristal de Barranquilla. Miguel Alzate Salcedo, personero distrital, en Meridiano Blu, insistió en la necesidad de adoptar soluciones frente a las altas tarifas, los cortes de energía y las dificultades que enfrentan los usuarios.

“Históricamente la región Caribe ha venido siendo maltratada frente a la prestación del servicio de energía”, afirmó el funcionario, quien señaló que la zona ha experimentado dificultades recurrentes en la prestación del servicio, incluso en medio de cambios en las empresas operadoras.

Publicidad

Alzate sostuvo que la problemática requiere decisiones concretas y no nuevos diagnósticos. Según explicó, el Gobierno nacional manifestó su intención de avanzar en soluciones para la región y, de acuerdo con lo expresado por la ministra durante la audiencia, estas deberían presentarse antes de finalizar el año.

Infraestructura eléctrica, clave para mejorar el servicio

Para el personero, una de las principales causas de la crisis es el rezago de la infraestructura eléctrica. Advirtió que las deficiencias de las redes afectan la calidad del servicio y contribuyen a las pérdidas técnicas y no técnicas.



“Si no se hacen estas inversiones en el corto plazo con un plan efectivo, vamos a seguir siempre en este círculo vicioso que hemos vivido históricamente la región Caribe”, manifestó.

También reclamó medidas tarifarias que alivien la situación económica de los hogares. “Es que recibimos el peor servicio a las más altas tarifas”, expresó, al advertir sobre las dificultades que enfrentan las familias para asumir los costos de la energía.

Torres de energía Foto: AFP

Publicidad

Rechazo a las sanciones por consumo de energía

Otro de los cuestionamientos se dirigió al programa de ahorro energético. Alzate aclaró que la Personería respalda el uso responsable de la electricidad, pero considera que las sanciones e incentivos deben tener en cuenta las diferencias climáticas entre las regiones.

“Debemos también tener una mirada diferencial para nuestra región, para evitar lo que nosotros hemos llamado un trato discriminatorio”, señaló.

Publicidad

El funcionario aseguró que más de 258.000 usuarios habían sido sancionados y cuestionó la aplicación del periodo pedagógico previo a la entrada en vigencia de las medidas.

Personería acompaña reclamaciones de usuarios

Finalmente, Alzate recordó que la Personería de Barranquilla brinda acompañamiento a quienes consideren vulnerados sus derechos. Indicó que existen excepciones para determinados usuarios con condiciones especiales de salud o cambios recientes en sus hogares.

Además, destacó acciones judiciales que contribuyeron a reducir el valor del kilovatio hora de 1.100 a 800 pesos y mencionó dos acciones de tutela relacionadas con el programa de ahorro energético.

Publicidad

La entidad, concluyó, continuará haciendo seguimiento a las decisiones judiciales y a las medidas que se anuncien para defender a los usuarios del servicio de energía en el Caribe colombiano.

Escuche la entrevista completa acá: